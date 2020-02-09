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ОЭСР в 2021 году представит оценку жилищной и градостроительной политики в России

Первые результаты будут очерчены к концу 2020 года

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведет масштабное исследование российской градостроительной и жилищной политики. Полный отчет планируется подготовить к февралю 2021 года, сообщила ТАСС заместитель гендиректора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова.

"Мы долго готовились к этому проекту, и теперь можем сообщить, что эксперты ОЭСР приступили к масштабной работе, которая займет около года. Ее результат станет для нас международной экспертной рекомендацией того, как Россия может совершенствовать свою градостроительную политику, и на что нам стоит обратить внимание, вплоть до изменений в законодательной сфере," - сказала она.

Для сбора материалов для исследования эксперты ОЭСР приедут в Россию, добавила Ишханова. Первые результаты будут очерчены к концу 2020 года, тогда же запланировано их обсуждение на комитете ОЭСР в Париже, пояснила она. Полный обзор будет готов в феврале 2021 года. Заказчиком исследования выступает Фонд ДОМ.РФ, работа ведется при содействии Министерства экономического развития России.

ОЭСР публикует обзоры национальных городских политик с 2011 года. Эта работа уже была проведена для таких стран, как Польша, Корея, Чили, Мексика, Китай, Казахстан, Вьетнам. Они получили оценку слабых сторон в сфере жилищной, градостроительной политики, вопросах землепользования и городского управления, и исходя из этого - рекомендации по формированию городской политики на основе лучшего мирового опыта.

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Россия
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