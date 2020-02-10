Минстрой планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Арабскими Эмиратами на ПМЭФ

АБУ-ДАБИ, 10 февраля. /ТАСС/. Минстрой России заинтересован в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами в области инфраструктурных технологий и цифровизации городского хозяйства, сообщил в понедельник журналистам замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин по итогам переговоров с министром строительства ОАЭ Абдуллой Бин Мохамедом Бельхаиф Аль Нуами на полях World Urban Forum.

"ОАЭ далеко продвинулись в вопросах развития городской инфраструктуры, интересны и их наработки в цифровизации. Мы договорились о подписании между двумя министерствами меморандума о взаимодействии, и сделаем это скорее всего на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне," - сказал Стасишин.

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби (Кения) в 2002 году.