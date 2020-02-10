Путин обсудит с Якушевым вопросы строительства

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в понедельник обсудит вопросы строительства с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Якушевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у Путина день внутренних рабочих встреч и совещаний, из них будет публичной встреча с министром Якушевым", - сказал представитель Кремля. По его словам, "вопрос стройки, строительства жилья, все, что с этим связано, находится в поле внимания президента, это один из его приоритетов в работе". Песков подчеркнул, что данная тема "непосредственно касается целей, которые поставлены в национальных проектах".