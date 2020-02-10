В Крыму число выданных ипотечных кредитов выросло на 32,3% в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Количество кредитов, выданных на покупку жилья в Республике Крым в 2019 году, выросло более чем на 30%, в том числе за счет расширения региональных и государственных социальных программ поддержки льготных категорий граждан, сообщила пресс-служба крымского отделения Южного ГУ Банка России.

Аналитики ЦИАН в феврале 2020 года в ходе исследования на основе данных Банка России выяснили, что ипотека в Крыму растет второй год подряд - в 2018 году объемы выдачи на полуострове выросли более чем в два раза, рост спроса на ипотечные кредиты сохраняется как со стороны местных жителей, так и от проживающих в других регионах. Для этого крымские банки открыли свои представительства в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов.

"Объем ипотечных кредитов в республике в прошлом году продолжил рост: за год жителям региона были предоставлены 3939 кредитов на общую сумму 8,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов на покупку жилья вырос почти в полтора раза, а их количество увеличилось на 32,3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в республике в декабре 2019 года составила 9,73%, став самой низкой с начала года. Кредитный портфель крымчан по предоставленным ипотечным кредитам на 1 января 2020 года вырос и составил 14,3 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает прошлогоднее значение. Доля ипотечных жилищных кредитов в объеме розничного портфеля составила 32,2%.

"Растущий спрос на ипотечные кредиты в Крыму объясняется потребностью людей в улучшении жилищных условий, развитием рынка жилищного строительства, снижением процентных ставок, а также расширением региональных и государственных социальных программ поддержки льготных категорий граждан", - приводятся в сообщении слова управляющего реготделением банка Ирины Яблучанской.

По информации Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 п. п. - до 9% годовых. Это минимальное значение за всю историю. В ЦБ РФ отмечали, что всего за 2019 год выданы почти 1,27 млн ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с 2018 годом (1,471 млн).