"Яндекс.Недвижимость" начал показывать данные Росреестра о квартирах

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Яндекс.Недвижимость" начал запрашивать данные из Росреестра о выставленных на продажу или аренду квартирах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Яндекс.Недвижимость" теперь запрашивает в Росреестре данные о квартирах, размещенных на сервисе. Информация о количестве собственников, наличии обременений и многом другом публикуется на странице объявления и доступна бесплатно уже на этапе поиска", - говорится в сообщении.

Так, "Яндекс.Недвижимость" отображает основные данные из выписки Единого государственного реестра недвижимости, например, владельцы недвижимости, дата регистрации права собственности, наличие обременений (например, ипотеки или ареста). Полную выписку ЕГРН все так же можно получить при общении в Росреестр. В пресс-службе отметили, что сотрудники сервиса самостоятельно запрашивают основные данные об объекте в Росреестре. При этом автору объявления необходимо указывать номер квартиры.

"В будущем "Яндекс.Недвижимость" рассматривает возможность добавить функцию получения расширенного отчета по квартире", - добавили в пресс-службе.