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"График переселения" москвичей по реновации появится после утверждения проекта планировки

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей

АБУ-ДАБИ, 10 февраля. /ТАСС/. Этапы и сроки переселения жителей домов, вошедших в программу реновации Москвы, то есть "график переселения", появится после утверждения проекта планировки в рамках программы. Такой документ должен быть завершен в первой половине этого года. Об этом журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в рамках 10-го World Urban Forum, который проходит под эгидой ООН в Абу-Даби (ОАЭ).

"График переселения", а если говорить точнее, то этапы и сроки переселения, он появится, как только мы закончим в первом полугодии этого года окончательно разработку, согласование, утверждение проекта планировки [в рамках программы реновации] - он является основой. Методику этапов и сроков переезда мы сейчас отрабатываем. После смогу сказать конкретно", - сказал глава ведомства.

Как сообщал ранее ТАСС, программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, после публичного голосования в нее вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

На данный момент сведения о сроках переезда конкретного дома предоставляются жителям примерно за несколько месяцев. Непосредственно перед переселением участники программы реновации получают письма с предложением о переезде. После оформления согласия от жителей им необходимо подписать договор мены - этот документ фактически финализирует процесс получения нового жилья.

Объемы строительства по реновации

Также Левкин отметил, что "по предварительным оценкам, для того, чтобы расселить всех жителей сносимых домов в рамках программы реновации, необходимо будет построить 24-25 млн кв. м жилья". Суммарно, с учетом площадей под возможную докупку метров переселенцами, власти города называли ранее объем в 30 млн кв. м, что почти вдвое больше площади сносимого. Общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

"В стройке, проектировании находится 3,4 млн кв. м, построено 700 тыс. кв. м", - добавил Левкин. При этом темпы переселения достаточно высокие: на сегодня в новые квартиры уже въехали более 14 тыс. человек, ордера получили более 22 тыс. жителей.

World Urban Forum

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби, Кения, в 2002 году. Москва принимает участие в мероприятии впервые.

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