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Ростовские дольщики получили жилье в первом доме, достроенном за счет средств субсидии ЖСК

Всего, по данным правительства региона, на территории Ростовской области расположены 119 недостроенных "проблемных" домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Ключи от квартир в первом доме, достроенном в Ростове-на-Дону за счет областной субсидии, предоставляемой жилищно-строительным кооперативам на завершение строительства домов высокой степени готовности, получили 77 участников долевого строительства, передает корреспондент ТАСС.

В 2019 году в законодательство Ростовской области были внесены изменения, позволяющие участникам долевого строительства, чьи дома не были завершены с срок, создавать жилищно-строительные кооперативы и претендовать на субсидию из областного бюджета для завершения строительства при готовности объекта более 65%. Первый дом, достроенный с использованием этого механизма, находится в ЖК "Европейский", всего с использованием средств областной субсидии в микрорайоне достраиваются три проблемных дома.

"Сегодня это первый дом, который достроен с учетом принятия этого закона… На этот дом было выделено 150 млн рублей, на три дома - 706 млн рублей. В этом году еще 258 квартир здесь будет предоставлено обманутым дольщикам. Эта работа началась на всей территории Ростовской области, потому что проблема существует не только в Ростове-на-Дону, но и в ряде соседних территорий - Батайск, Новочеркасск, Таганрог и ряде других", - сказал журналистам в ходе передачи ключей дольщикам губернатор региона Василий Голубев.

Как рассказала журналистам председатель правления ЖСК "Платов" (создан для достройки домов в ЖК "Европейский" - прим. ТАСС) Оксана Луценко, квартиры в достроенном доме получили 77 дольщиков. Дом планировалось сдать пять лет назад. Его строительство началось в 2013 году, а в 2016 было приостановлено. Два года назад дольщики создали кооператив, которому в 2019 году была предоставлена субсидия на завершение строительства, к концу года оно было завершено.

По словам главы региона, планируется, что в 2020 году ключи от квартир в Ростовской области получат около 1 тыс. участников долевого строительства. "У нас есть задача - проблему с обманутыми дольщиками в целом по Ростовской области закрыть в 2021 году в полном объеме", - добавил губернатор. Как уточнили в пресс-службе главы региона, в общей сложности на решение проблем обманутых дольщиков в бюджете Ростовской области на 2020-2021 годы предусмотрено 2,3 млрд рублей.

По данным правительства региона, на территории Ростовской области расположены 119 недостроенных "проблемных" домов, 48 из них находятся в Ростове-на-Дону. В регионе числится 5,8 тыс. участников долевого строительства, в том числе 3,5 тыс. - в региональном центре. С 2017 по 2019 годы за счет средств областного бюджета было завершено строительство восьми проблемных домов, в настоящее время ведется строительство еще семи. В 2018-2019 годах квартиры получили более 1,6 тыс. участников долевого строительства.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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