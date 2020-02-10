{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о партнерстве в сфере строительства жилья

С российской стороны документ подписал замглавы Минстроя Никита Стасишин

АБУ-ДАБИ, 10 февраля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия будут развивать партнерство в области строительства жилья. Соответствующую программу сотрудничества между Минстроем России и Министерством жилищного строительства Саудовской Аравии стороны подписали в понедельник на полях Всемирного урбанистического форума, передает корреспондент ТАСС.

Со стороны российского ведомства документ подписал замглавы Минстроя России Никита Стасишин, со стороны Саудовской Аравии - замминистра Абдулла Албадир.

"Переговоры были начаты в сентябре 2019 года. Мы хотим поделиться с ними нашими индустриальными технологиями в области градостроительства, новыми подходами в области городской среды и комплексного строительства территорий, так как у них сейчас есть запрос на строительство больших объемов жилья и создания нового качества жизни, в частности в Эр-Рияде", - сказал журналистам Стасишин.

Программа предусматривает партнерство в сфере поддержки инвестпроектов, реализации совместных проектов, активизации участия российских застройщиков при проектировании и застройке новых территорий в Саудовской Аравии, указал Стасишин. Программа позволит российским организациям участвовать в застройке на территории страны с государственной поддержкой и координацией с обеих сторон, уточнил он.

Теги
РоссияСаудовская АравияСтасишин, Никита Евгеньевич
Реклама на ТАСС
В Росреестре объяснили сбои в работе сайта профилактическими работами
В ведомстве отметили, что они проходили с 7 по 9 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС