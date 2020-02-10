Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о партнерстве в сфере строительства жилья

АБУ-ДАБИ, 10 февраля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия будут развивать партнерство в области строительства жилья. Соответствующую программу сотрудничества между Минстроем России и Министерством жилищного строительства Саудовской Аравии стороны подписали в понедельник на полях Всемирного урбанистического форума, передает корреспондент ТАСС.

Со стороны российского ведомства документ подписал замглавы Минстроя России Никита Стасишин, со стороны Саудовской Аравии - замминистра Абдулла Албадир.

"Переговоры были начаты в сентябре 2019 года. Мы хотим поделиться с ними нашими индустриальными технологиями в области градостроительства, новыми подходами в области городской среды и комплексного строительства территорий, так как у них сейчас есть запрос на строительство больших объемов жилья и создания нового качества жизни, в частности в Эр-Рияде", - сказал журналистам Стасишин.

Программа предусматривает партнерство в сфере поддержки инвестпроектов, реализации совместных проектов, активизации участия российских застройщиков при проектировании и застройке новых территорий в Саудовской Аравии, указал Стасишин. Программа позволит российским организациям участвовать в застройке на территории страны с государственной поддержкой и координацией с обеих сторон, уточнил он.