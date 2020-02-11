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В Якутии планируют построить более 60 домов для реализации потребности людей в новом жилье

Как сообщил глава республиканского Минстроя Павел Аргунов, строительство позволит, в частности, сдерживать рост стоимости квадратного метра
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЯКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии намерены построить более 60 многоквартирных домов для реализации потребности жителей в новом жилье, в том числе семей, планирующих получить льготную ипотеку под 2%. Строительство в Якутске планируется начать в течение 2020 года, сообщил ТАСС во вторник министр строительства республики Павел Аргунов.

"Строительство первых домов мы начнем в течение текущего года. Будут использованы внебюджетные источники финансирования. Это банковские кредиты и реализация квартир по договорам долевого участия, в том числе в рамках программы "Дальневосточная ипотека", - сказал Аргунов, отметив, что строительство позволит сдерживать рост стоимости квадратного метра и покрыть спрос на квартиры, которых не хватает.

Согласно данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья по Якутии по сравнению с прошлым годом увеличилась до 8% и составляет более 80 тыс. рублей. Стоимость жилья на первичном рынке в Якутске колеблется в диапазоне от 71 до 100 тыс. рублей за квадратный метр. Помимо того, на официальном сайте правительства отмечается, что с начала выдачи льготной ипотеки в Якутске зафиксирован рост цен на жилье в новостройках от 1 до 5 тыс. рублей за квадратный метр.

Ежегодно в Якутии вводится 300-400 тыс. кв. м. Так, в 2019 году республика ввела в строй около 310 тыс. кв. м многоквартирного жилья, которые покрыли потребность жилья согласно договорам долевого участия, также в рамках государственных программ, действующих на территории республики - по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.

О льготной ипотеке

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

На 20 января 2020 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 млрд рублей. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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