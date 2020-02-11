Жители Сахалина получили по программе льготной ипотеки около 750 млн рублей займов

ТАСС, 11 февраля. Жители Сахалинской области с декабря - начала действия программы "дальневосточной ипотеки" - получили около 750 млн рублей льготных займов под 2%. Регион занял третье место в ДФО по числу выданных ипотечных кредитов, сообщила во вторник пресс-служба правительства Сахалина.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. Постановление об условиях льготной программы подписано 7 декабря, первые кредиты были выданы уже 10 декабря.

"По данным министерства экономического развития Сахалинской области, сегодня в области подано 675 заявок на получение "дальневосточной ипотеки", заключено 155 контрактов. Общая сумма заемных средств составила около 750 млн рублей. По количеству кредитов, выданных на тысячу жителей, островной регион занимает третье место в Дальневосточном федеральном округе, уступая лишь Приморскому краю и Республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

На Сахалине льготную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк и Банк ДОМ.РФ. Также в регионе действует ряд выплат в дополнение к федеральным, которые могут помочь собрать необходимую для ипотеки сумму. Кроме того, действуют единовременные выплаты на погашение ипотеки: 250 тыс. рублей получает семья при появлении второго ребенка, до 2 млн рублей - при рождении третьего и последующих.