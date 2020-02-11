Минстрой предложил ввести налоговые льготы для заключивших договоры арендодателей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минстрой предлагает для вывода из тени рынка арендного жилья предоставить налоговые льготы для заключивших договоры арендодателей. При этом за нелегальную сдачу жилья предлагается установить административную ответственность, сообщила во вторник директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко на заседании комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

"Основной идеей, которая должна двинуть рынок арендного жилья в сторону обеления, является создание единой информационной платформы, где все участники этих правовых отношений смогут не только заключить сделку, но и проверить чистоту сделки, характеристику объекта недвижимости", - сказала Корниенко.

Она добавила, что это потребует дополнительного законодательного регулирования. "Потому что нельзя заставить людей, которым сейчас удобно сдавать квартиры, не платя налоги государству, зачем-то регистрироваться на этой площадке, платить налоги. Мы полагаем необходимым предусмотреть не только обязанности для арендодателей по регистрации на этой платформе, по заключению сделок с использованием этой платформы, но также определенный льготный налоговый режим", - отметила Корниенко.

По ее словам, может быть установлена прогрессивная шкала налогового обложения - чем дольше ты зарегистрирован на платформе, тем меньше у тебя налоговая ставка.

Корниенко подчеркнула, что наряду с налоговыми льготами планируется установить административную ответственность для тех, кто не будет заключать договоры аренды. Для этого рассматривается возможность внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил в интервью ТАСС, что министерство планирует в 2020 году вывести из тени рынок арендного жилья. По его словам, в России сдается порядка 5,2 млн квартир, при легализации этого рынка в бюджет могло бы поступать до 200 млрд рублей в год. Стасишин отметил, что для этой цели будет создана специальная платформа с большим количеством услуг, которая будет интегрироваться с налоговой службой, Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и другими системами.