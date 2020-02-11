Около 30 компаний подали заявки на конкурс на лучший архитектурный проект больницы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заявки на участие во Всероссийском конкурсе на лучший архитектурный проект центральной районной больницы для обслуживания 30 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. человек поступили от 29 компаний. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минстроя России.

"29 компаний подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе на лучший архитектурный проект центральной районной больницы. Заявки на конкурс поступили от компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Ульяновска, Казани, Тюмени, Воронежа, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Самарской и Московской областей", - говорится в сообщении.

Имена победителей назовут в конце мая. Автор лучшего проекта центральной районной больницы на 400 коек получит премию в размере 1 млн рублей, на 240 коек - 800 тыс. рублей, на 80 коек - 600 тыс. рублей. Участникам конкурса, занявшим вторые места, выплатят премии по 200 тыс. рублей.

Жюри будет оценивать соответствие конкурсного проекта техническому заданию, экономическую целесообразность и эффективность предлагаемых решений, энергоэффективность объекта, другие параметры.

Заявки принимались с 3 по 7 февраля. Инициаторами конкурса выступили Минздрав и Минстрой, он проводится по нацпроектам "Жилье и городская среда" и "Здравоохранение".