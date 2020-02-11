Титов: геоинформационный сервис позволит точно рассчитывать налог на недвижимость

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Государственный геоинформационный сервис, о создании которого ранее объявил Росреестр, позволит предотвращать неточность налогообложения по кадастровой стоимости недвижимости, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Необходимость создания инфраструктуры пространственных данных в России критически назрела. Имеющиеся данные не позволяют, к примеру, со стопроцентной уверенностью предотвращать судебные споры из-за земельных участков, или же точно и безошибочно вести налогообложение по кадастровой стоимости", - приводит слова Титова пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Ранее издание РБК сообщило, что Росреестр намерен создать общенациональный картографический сервис - аналог существующих "Яндекс.Карт" и Google Maps в рамках нацпроекта "Цифровая Экономика". Также Росреестр работает над созданием IT-платформы для операций с недвижимостью. Планируется, что платформа будет содержать сервисы, подтверждающие право собственности арендодателя или продавца на объект недвижимости, а также рассчитывающие налогооблагаемую базу.