Депутат предлагает оставлять в очереди на жилье супругов, которым исполнилось свыше 35 лет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Депутат от КПРФ, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, предлагающий не исключать из очереди в программе по улучшению жилищных условий молодых семей супругов, которым во время ожидания исполнилось больше 35 лет. Документ размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты.

Плетнева напоминает о действующем сегодня возрастном цензе: претендовать на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья могут лишь супруги не старше 35 лет. Складывается несправедливая ситуация, когда семья после нескольких лет ожидания вылетает из очереди, поскольку одному из супругов исполняется 36 лет, отмечает она.

В связи с этим предлагается законодательно установить, что участники программы "сохраняют право на участие в ней до момента реализации ими права на жилище вне зависимости от их фактического возраста".

О мерах поддержки молодых семей

Молодые семьи могут получать социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Социальная выплата может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении индивидуального дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по жилищному кредиту, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту. Кроме того, выплаты могут быть направлены на покупку жилья у близких родственников участников программы.

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь доходы, позволяющие взять кредит или оплатить среднюю стоимость жилья, превышающую размер социальной выплаты. Если семья проходит отбор для участия в программе, ей выдается жилищный сертификат сроком действия не более семи месяцев.

По данным Счетной палаты РФ, в 2018 году объем господдержки на улучшение жилищных условий молодых семей составил 4,3 млрд рублей. В то же время в контрольном ведомстве отмечали, что бюджетные средства на поддержку приобретения или строительство жилья молодыми семьями не решают стратегических целей по их поддержке и улучшению демографической ситуации, поскольку из 219 тыс. участвующих в программе семей реальную помощь получают 14 тыс. в год.