Росреестр предупредил о возможных перебоях в работе сервисов 15-16 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Росреестр предупредил о проведении технических работ на своем сайте 15-16 февраля, которые могут привести к перебоям в предоставлении услуг.

"Профилактические мероприятия были проведены 7-9 февраля, а также запланированы на 15-16 февраля. На время проведения профилактики возможны кратковременные отключения сервисов. Отмечаем, что в случае, если сервисы на сайте недоступны, подать заявление или запрос можно в многофункциональном центре оказания государственных услуг или филиале ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" (по экстерриториальным запросам")", - говорится в сообщении пресс-службы. ведомства.

Плановые технические работы на официальном сайте Росреестра проводятся для повышения качества услуг, а также для подготовки к переходу на всей территории России к ведению федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), пояснили в пресс-службе.

Работы по созданию ФГИС ЕГРН Росреестр ведет с 2014 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости".