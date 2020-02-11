{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росреестр предупредил о возможных перебоях в работе сервисов 15-16 февраля

Ведомство будет проводить плановые технические работы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Росреестр предупредил о проведении технических работ на своем сайте 15-16 февраля, которые могут привести к перебоям в предоставлении услуг.

"Профилактические мероприятия были проведены 7-9 февраля, а также запланированы на 15-16 февраля. На время проведения профилактики возможны кратковременные отключения сервисов. Отмечаем, что в случае, если сервисы на сайте недоступны, подать заявление или запрос можно в многофункциональном центре оказания государственных услуг или филиале ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" (по экстерриториальным запросам")", - говорится в сообщении пресс-службы. ведомства.

Плановые технические работы на официальном сайте Росреестра проводятся для повышения качества услуг, а также для подготовки к переходу на всей территории России к ведению федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), пояснили в пресс-службе.

Работы по созданию ФГИС ЕГРН Росреестр ведет с 2014 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Строительство жилого комплекса на тысячу квартир начали в Чечне
Рамзан Кадыров принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство ЖК
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС