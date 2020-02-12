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Средняя сумма взыскиваемого долга по ЖКХ в России продолжает снижаться

По данным ФССП, в 2019 году она составила 21 тыс. рублей, тогда как в 2018 году - 23,5 тыс. рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Средняя сумма долга за жилищно-коммунальные услуги, поступающего для принудительного взыскания приставам в России, составляет 21,7 тыс. рублей, свидетельствует статистика ФССП. В 2018 году эта цифра составляла 23,5 тыс. рублей, в 2017 году - 24,6 тыс. рублей.

При этом статистика свидетельствует о росте поступающих для взыскания приставам долгов по ЖКХ. Если в 2015 году было возбуждено 2,1 млн производств по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги на 42,3 млрд рублей, то в минувшем году - 4,1 млн таких производств на 89 млрд рублей.

С учетом остатков от предыдущих лет общий объем находящихся в производстве приставов долгов продолжает стабильно расти - с 3,9 млн в 2015 году до 6,2 млн в минувшем. Общая сумма взыскиваемых долгов выросла с 82,6 млрд до 149 млрд рублей.

Статистика свидетельствует, что судебные приставы также увеличивают объем взысканных долгов по ЖКХ. Число завершенных фактическим исполнением (полным взысканием долга) производств выросло с 1,1 млн в 2015 году до 1,7 млн в прошлом году, а сумма взысканных средств с должников за жилищно-коммунальные услуги выросла с 17,8 млрд рублей в 2015 году до 30,9 млрд в 2019 году.

Данные ФССП свидетельствуют, что приставам удается взыскивать в год 20-22% от общей суммы долгов по ЖКХ долгов, или треть от суммы вновь поступающих сумм задолженностей при том, что зачастую приставам передают самые безнадежные долги.

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