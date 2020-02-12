Минэкономразвития разработало правила возмещения убытков владельцам недвижимости

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ разработало и вынесло на обсуждение положение о возмещении убытков правообладателям недвижимости. Соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе прописан порядок определения и возмещения убытков, условия выкупа недвижимости. Речь идет о случаях, когда ограничиваются права пользования недвижимостью или земельными участками, ухудшилось качество земли, а также если органы власти или местного самоуправления изменили целевое название земельного участка.

Например, на компенсацию можно рассчитывать, если рыночная стоимость недвижимости уменьшилась, права на пользование недвижимостью были ограничены, и поэтому соответствующий договор пришлось расторгнуть. Кроме того, пользователь помещения имеет право на компенсацию, если ему пришлось вынужденно изменить место проживания. В этом случае возмещение должно быть выплачено за аренду, переезд, поиск нового жилья для его покупки и оформления прав на него. Если речь идет об ухудшении качества земель, то убытки могут быть также вызваны необходимостью консервации земельного участка или "невозможностью полного восстановления полезных свойств земель путем их рекультивации".

Размер убытков будет определяться на основе бухгалтерской отчетности, экспертиз, сведений о кадастровой стоимости указанных объектов недвижимости. Кроме того, для определения компенсации могут быть привлечены оценщики. "Размер убытков определяется путем сложения размера реального ущерба и размера упущенной выгоды, которые несут правообладатели недвижимости", - говорится в документе. При этом отдельно прописывается расчет стоимости поврежденных лесных сельскохозяйственных насаждений.

На компенсацию могут рассчитывать как собственники земельных участков и недвижимости, так и арендаторы, и "обладатели иных прав на недвижимость". Убытки могут возместить деньгами и (или) недвижимостью, добавляется в положении.

Публичное обсуждение документа продлится до 28 февраля. В сводном отчете добавляется, что новые правила нужны из-за "невозможности применения действующего нормативного правового акта, регулирующего отношения, связанные с возмещением убытков правообладателям недвижимости". На сегодня возмещение убытков владельцам недвижимости регулируется постановлением правительства РФ от 7 мая 2003 года.