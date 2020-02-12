Минтруд предложил одобрять ипотеку за счет маткапитала без заявления в ПФР

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков направил обращения в крупнейшие кредитные организации с предложением организовать взаимодействие с Пенсионным фондом России (ПФР) для того, чтобы гражданин обращался только в кредитную организацию при подаче документов на получение ипотеки за счет средств материнского капитала. Об этом он сообщил во вторник на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Что касается ипотеки, я уже направил обращения в крупнейшие кредитные организации, которые являются лидерами ипотечного рынка. На сегодняшний день гражданин вынужден помимо предоставления всего пакета документов в кредитную организацию и получения одобрения для совершения сделки при подборе соответствующего объекта, обращаться в органы ПФР, получать уведомление о согласовании относительно возможности направления средств маткапитала на погашение ипотеки. При этом ничего не мешает уже сейчас в рамках технических возможностей Пенсионного фонда организовать взаимодействие, чтобы не гонять гражданина из кредитной организации в ПФР", - сказал он.

Минтруд предполагает, что человеку в таком случае надо будет обращаться только в кредитную организацию без дополнительного обращения в территориальные органы ПФР.

"Мы планируем эту практику распространять на другие виды социальных пособий и выплат. В частности, есть определенные проблемы с определением контингента потенциальных получателей в год по субъектам РФ. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что информационные порталы субъектов сильно разнятся от статистических показателей. Поэтому мы будет переходить к использованию информационной базы ЕГИССО, где фиксируем весь контингент граждан для определения получателей того или иного вида пособий", - добавил министр.

По действующему законодательству средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии мамы, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей - до более 616 тыс. рублей.