Счетная палата предложила передавать в ФНС данные по маткапиталу и субсидиям на жилье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ предложила передавать в Федеральную налоговую службу данные о физических лицах, которые получили материнский капитал и субсидии на жилье. Об этом говорится в отчете о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Анализ администрирования налоговыми органами налога на доходы физических лиц в 2016-2018 годах", подготовленном Счетной палатой.

"Направить информационное письмо в правительство РФ с предложениями… о расширении перечня сведений, связанных с учетом организаций и физических лиц, в обязательном порядке представляемых органами, учреждениями, организациями и должностными лицами в налоговые органы, а именно: сведения о физических лицах, получивших средства материнского капитала, и его размерах; сведения о физических лицах, получивших денежные субсидии на приобретение жилья за счет средств бюджетов различного уровня, и об их размерах", - говорится в отчете.

В ведомстве считают, что отсутствие подобного требования не дает возможность ФНС выявлять неправомерные заявления имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. "Введение указанных норм не позволит налогоплательщикам включать в размер имущественного налогового вычета суммы материнского капитала и денежных субсидий, полученных на приобретение жилья за счет средств бюджетов различного уровня, приводящее к занижению налоговой базы, а также предотвратит необоснованный возврат НДФЛ из бюджета", - отмечается в документе.

В соответствии с законодательством, в размер имущественного налогового вычета средства маткапитала и субсидий включать нельзя, однако в ряде случаев налогоплательщики пренебрегают этим запретом. Предложение контрольного ведомства поможет избежать подобных злоупотреблений. Согласно закону, при покупке квартиры с маткапиталом или субсидиями имущественный налоговый вычет может быть предоставлен только в той части расходов, которые были произведены за счет собственных средств налогоплательщика.

По данным ведомства, объем поступлений НДФЛ в бюджет России составляет более 3 трлн рублей в год. При этом в общем объеме бюджетов субъектов НДФЛ занимает от 36 до 40%, в 17 регионах страны этот показатель достигает более 50%.