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В ЦБ заявили, что российские застройщики не заинтересованы в работе с некрупными банками

В Банке России сообщили, что застройщиками работают только с 24 из 95 банков, имеющих право открывать счета эскроу

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские девелоперы не заинтересованы в работе с некрупными банками в рамках проектного финансирования, сообщила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова на заседании президиума Совета ассоциации банков России.

"Мы не видим заинтересованности застройщиков работать с некрупными банками", - сказала она.

По словам Поляковой, из 95 уполномоченных банков, имеющих право открывать счета эскроу, с застройщиками работают только 24.

Она напомнила, что открывать счета эскроу и финансировать строительство могут банки с рейтингом не ниже BBB-, однако существует риск, что рейтинг будет понижен. "[У нас] не решен законодательно вопрос о переводе остатков счетов эксроу в случае, если банк теряет этот рейтинг [BBB-]", - добавила Полякова.

Она также сообщила, что банки сократили сроки рассмотрения заявок застройщиков на предоставление проектного финансирования. Например, в декабре он составил 38 рабочих дней. При этом рекомендованный Минстроем и ЦБ срок рассмотрения заявок составляет 45 рабочих дней.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Россия
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