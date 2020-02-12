Минстрой предупредил застройщиков об опасности занижения себестоимости проектов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Застройщики не должны занижать себестоимость проектов для того, чтобы повысить его предполагаемую рентабельность, так как это может привести к плачевным последствиям, заявил в среду замглавы Минстроя России Никита Стасишин на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.

"Относительно себестоимости, это очень опасная история - пытаться играть для того, чтобы проект был рентабельнее и проходил по каким-то критериям с занижением себестоимости. Это очень опасно как для застройщика, так и для банка. У нас себестоимость просто технически не могла снижаться из-за цен на материалы", - сказал Стасишин.

По его словам, уменьшение маржинальности и увеличение себестоимости проектов за последнее время произошло не из-за перехода на проектное финансирование, а из-за того, что теперь застройщиков обязали "работать в белую". Это одна из заслуг, которые достигнуты при переходе на проектное финансирование, отметил замминистра.

Он подчеркнул, что раньше обманутые дольщики появлялись из-за того, что застройщики привлекали деньги граждан на этапе котлована и продавали квартиры ниже себестоимости или по себестоимости, чтобы "разогнать проект". Благодаря проектному финансированию сегодня это стало невозможным, добавил Стасишин.

Президент Национального объединения застройщиков (НОСТРОЙ) Антон Глушков на заседании сообщил, что в ситуации, когда банки ограничивают цену реализации проекта, не веря, что по более высокой он будет продан, застройщики вынуждены сознательно занижать себестоимость. Таким образом, по словам Глушкова, они пытаются обеспечить такую доходность проекта, которой хватит и застройщику, и банку для предоставления проектного финансирования. При этом застройщик в низкую себестоимость не может уложиться, и с определенного момента его финансирование становится невозможным, что приводит к спорам с кредитными учреждениями, пояснил Глушков.