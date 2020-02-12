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Эксперт: доля нерентабельных для банков жилых строек составляет менее 1%

Председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко уточнил, что речь идет о проектах себестоимостью менее 300 млн рублей, это 250 домов на всей территории России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Доля небольших строек жилых домов, которые банки не рассматривают для предоставления проектного финансирования из-за их низкой рентабельности, составляет менее 1% от общего объема строительства, сообщил в среду председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко на расширенном заседании президиума Совета Ассоциации банков России.

"Проекты себестоимостью менее 300 млн рублей - это проекты с площадью строительства около 60 тыс. кв. м и менее. Таких проектов сейчас 250 домов на всей территории России. С точки зрения объема строительства, это не так много, чуть менее 1%. Я не говорю, что это незначимая часть строительства, это важный элемент особенно в малых городах, для малых застройщиков", - сказал Федорко.

Небольшие застройщики, которые в основном работают в малых городах России, зачастую испытывают проблемы с получением проектного финансирования, так как некоторые крупные банки не рассматривают проекты себестоимостью менее 300 млн рублей.

На поддержку проектов малого и среднего бизнеса направлена программа Минэкономразвития по льготному кредитованию по ставке не более 8,5%.

"Таких проектов в нашем банке больше половины в большинстве регионов. В Москве чуть меньше половины. В случае если правительством будут запущены иные механизмы поддержки, то они позволят дополнительный класс проектов вывести в зону рентабельности", - добавил Федорко.

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании отметил необходимость поддержки малых проектов. "Больше 50% строится в больших регионах, в столичных городах, но в других городах тоже должно быть жилищное строительство. Нам придется вместе придумывать дополнительные меры поддержки, без этого никуда не деться. Нужно, чтобы мы вышли с единой позицией на курирующего вице-премьера", - сказал он.

Программа Минэкономразвития по льготному кредитованию по ставке не более 8,5% была запущена по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет, а также на инвестиционные цели - от 500 тыс. до 2 млрд рублей на срок до 10 лет.

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Россия
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