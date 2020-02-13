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Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

По мнению премьер-министра РФ, ставки должны опуститься ниже 8%
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в РФ и обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования.

"Я просил бы [первого вице-премьера] Андрея Белоусова и [вице-премьера] Марата Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент", - заявил он на заседании правительства.

По мнению Мишустина, ставка по ипотеке в 9% не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия граждан. Ипотека остается очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%, сказал он.

Мишустин также потребовал снижать стоимость строительства домов за счет использования новых технологий.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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