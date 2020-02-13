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Российские регионы разрабатывают программы страхования жилья от ЧС

В список пилотных регионов для реализации программы вошли 16 субъектов, которые определил Всероссийский союз страховщиков
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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российские регионы приступили к разработке дорожных карт по введению программы добровольного страхования жилья от ЧС. Как считают опрошенные ТАСС эксперты рынка и представители региональных властей, список 16 пилотных территорий по реализации программы необходимо пересмотреть, а также определить порядок работы по ряду спорных моментов. Ее востребованность во многом будет зависеть от продвижения этого вида страхования местными властями и качества информирования населения, при этом, по мнению бизнеса, инициатива окажет положительное влияние на страхование физлиц в целом.

Вопросы к перечню

В перечень пилотных регионов для реализации программы вошли 16 субъектов РФ, определенных Всероссийским союзом страховщиков. В их числе Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская, Псковская и Саратовская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. При этом, эксперты отмечают, что в списке есть как спокойные регионы, в которых исторически не случается масштабных стихийных бедствий, так и сложные территории, например, Хабаровский край. Это позволяет предположить, что некоторые субъекты могут расцениваться как "доноры" для других.

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При этом вопросы у экспертов вызывает и то, что ряд регионов, которые просто "напрашиваются" в список первоочередных для внедрения этой инициативы, в него не попали. Таким является, в частности, Иркутская область, говорит депутат Госдумы Александр Якубовский.

"В прошлом году паводок изменил карту города Тулун, тысячи людей остались без жилья. В 2017 году 450 человек лишились домов из-за пожара в селе Бубновке Киренского района. Регионы с огромными природными ресурсами всегда в зоне риска от этой самой природы. И зачастую удар она наносит не без помощи людей - поджоги леса с целью сокрытия незаконных вырубок, несвоевременная прочистка русел рек", - говорит Якубовский.

Страховые компании, ожидая старта программы, опасаются и подводных камней, связанных с ее частными аспектами - полновесной практики страхования жилья в стране сейчас нет, поэтому не совсем понятно, как новый механизм будет работать. В частности, вопросы вызывает страхование многоквартирных домов.

"Как действовать в случае необходимости капремонта многоквартирного дома после ЧС, если в нем 60% жильцов были участниками программы, а 40% - нет? Или как будут расторгаться такие договоры? Пока эти вопросы не решены", - отмечает руководитель направления развития муниципального страхования "АльфаСтрахование" Олег Мишугин.

Работа в регионах

Между тем пилотные регионы уже начали готовиться к внедрению программы. Хабаровский край, где в результате летнего паводка в 2019 году в зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов, пострадали Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, разрабатывает дорожную карту по введению программы.

"Дорожная карта активно обсуждается с сообществом страховщиков. В центре внимания - вопросы оценки страховых имущественных рисков в регионе и источников финансирования программы, которые пока не определены. Мы изучаем опыт коллег из Москвы, из Краснодарского края и других регионов в реализации подобных программ. Надеемся, что в 2021 год мы должны войти уже с этой программой", - сообщила ТАСС помощник губернатора Хабаровского края по экономическим вопросам Ольга Иванченко.

В Министерстве экономики Краснодарского края ТАСС сообщили, что в регионе уже работает система реагирования на ЧС, которая определяет порядок и условия предоставления государственных компенсаций гражданам при утрате и повреждении имущества в результате ЧС. Кроме того, с 2015 года в регионе реализуется программа добровольного страхования жилых помещений с государственной поддержкой по доступному для жителей региона тарифу (стоимость страхового полиса в 2,5 раза ниже существующих предложений на страховом рынке), которая объединяет государственную и страховую системы помощи по восстановлению жилых помещений.

Власти Ленинградской области создают рабочую группу по разработке программы. Она призвана установить порядок отбора страховых организаций, а также перечень рисков, подлежащих страхованию. "В рабочую группу войдут представители комитета финансов, комитета правового обеспечения, комитета правопорядка и безопасности, акционерного общества "Единый информационный центр Ленинградской области", а также страховых компаний", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с тем в ряде регионов, не вошедших в число пилотных, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе, к программе относятся с интересом и планируют присоединиться к выбранным 16 территориям после изучения их опыта. "Разрабатывается региональный законопроект (по страхованию жилья в случае ЧС), который будет внедрен в Югре после запуска проекта в пилотных регионах и с учетом их опыта", - сообщили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Успех - в информировании

По мнению представителей страховых компаний, успех программы страхования жилья от ЧС будет зависеть от того, как региональные власти подойдут к продвижению этой услуги. По данным экспертов страховой компании "Согласие", пока в России в целом застраховано только 11% жилья.

"Жители городов-миллионников, где практически никогда не бывает природных катастроф, массово страховаться не пойдут. Тем не менее, закон выполнит важную задачу - он поможет популяризации страхования домов и квартир. Хотя этот вид страхования добровольный, сама инициатива и ее развитие в регионах окажет положительное влияние на страхование имущества физлиц в целом", - полагает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев.

Директор екатеринбургского филиала САО "ВСК" Нигина Тен согласна с этим мнением и отмечает, что процент застрахованного жилья увеличится за счет того, что программа будет доступной для большинства жителей. Стоимость участия в ней составит 100-200 рублей в месяц в зависимости от площади жилого помещения, и платить за страховку можно будет как единовременно за год, так и ежемесячно.

В страховой компании "АльфаСтрахование" считают, что успешной реализации новой программы могут поспособствовать СМИ. "Необходимо обеспечить широкое освещение запуска программы в местных СМИ, где подробно рассказать о том, от каких неприятных ситуаций застрахованы жители, как воспользоваться правом на получения выплаты в случае наступления страхового случая, как можно подключиться к программе. Данные материалы должны размещаться и на сайтах администрации субъекта, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций", - считает Мишугин.

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