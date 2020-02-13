На Ставрополье в 2020 году планируют построить более 1,1 млн кв. м жилья

ПЯТИГОРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Ввод жилья на Ставрополье в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется сохранить на уровне 2019 года. Он должен составить более 1,1 млн кв. м, сообщил ТАСС в четверг министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"По предварительным данным, планируемый ввод жилья на 2020 год в Ставропольском крае по выданным разрешениям на строительство в 2018 и 2019 годах составит более 1,1 млн квадратных метров при целевом показателе по вводу жилья на 2020 год в объеме 1 млн 91 тыс. кв. м", - сказал он.

По его словам, показатель "увеличение объема жилищного строительства в Ставропольском крае", предусмотренный региональным проектом "Жилье в Ставропольском крае" в рамках нацпроекта в прошлом году выполнен на 116%. "В 2019 году за счет всех источников финансирования в Ставропольском крае введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м общей площади жилья или 123% к соответствующему периоду 2018 года. Построено 13 тыс. 363 новых квартир", - отметил министр.

Савченко сообщил, что строительный сектор экономики развивается в крае в настоящее время динамично, а законодательные изменения делают отрасль более прозрачной и прогнозируемой. "Переход на проектное финансирование внес свои коррективы и предприятия с малыми оборотными средствами, зачастую неспособные выполнить взятые на себя обязательства, завершат свою деятельность и уйдут с рынка. Не исключается при этом и увеличение стоимости квадратного метра, в среднем за год его цена выросла почти на 10%. Однако это объективная цена рынка, которая сегодня позволила выйти из зоны риска застройщикам, балансировавшим на грани себестоимости", - рассказал глава ведомства.

По его информации, в то же самое время ускорение темпов ввода жилья говорит о том, что спрос на жилую недвижимость в регионе растет, что стимулирует застройщиков на создание новых проектов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).