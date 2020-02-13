Более 770 заявок на льготные ипотечные кредиты одобрили в Забайкалье

ЧИТА, 13 февраля. /ТАСС/. Банки Забайкальского края с начала действия программы льготной "дальневосточной ипотеки" под 2% годовых одобрили 772 заявки от жителей региона. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы губернатора края.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где отмечается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"Банки края одобрили 772 заявки жителей региона по [программе] "Дальневосточная ипотека". Молодые семьи и получатели земли по программе "Дальневосточный гектар" подают заявление на ипотечный кредит для приобретения жилья под беспрецедентно низкую процентную ставку - 2% годовых. В Забайкалье одобрено 74,5% заявок, это на 2% выше среднего уровня по всему Дальнему Востоку", - говорится в сообщении. Всего от жителей поступило около 1030 заявок.

По информации пресс-службы губернатора, сейчас в программе участвуют четыре банка: "Сбербанк", "ВТБ", "Азиатско-Тихоокеанский Банк", "Совкомбанк". Ими заключено 177 кредитных договоров на 518 млн рублей. Ранее в пресс-службе также сообщили, что около 250 жителей Забайкальского края обратились в банки за получением дальневосточной ипотеки под 2% годовых, 15 из них уже получили средства для покупки жилья. Средний размер выданных кредитов составляет 3 млн рублей.

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Реализация программы началась с 15 декабря 2019 года. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдают кредиты. На 20 января 2020 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 млрд рублей. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют три субъекта - Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).