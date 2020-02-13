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Власти Чувашии намерены потратить 1,5 млрд рублей на капремонт домов в 2020 году

В регионе в 2020 году планируют капитально отремонтировать 281 дом

ТАСС, 13 февраля. Правительство Чувашской Республики выделит почти 1,5 млрд рублей на финансирование программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2020 году, в четверг сообщается на сайте правительства Чувашии.

"В 2020 году на финансирование республиканской программы капитального ремонта с учетом остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде, планируется направить 1468 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 году запланирован капитальный ремонт 281 дома на сумму 1293 млн рублей, оставшиеся средства будут направлены на завершение ремонта в домах, включенных в план на 2019 года, но срок ремонта которых продлен в связи с переносом ремонта на период благоприятных погодных условий.

Теги
РоссияЧувашия
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