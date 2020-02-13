Эксперты считают, что инновации помогут сэкономить до 30% вложений в строительство жилья

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Использование новых технологий и материалов может сэкономить от 10% до 30% затрат на строительство жилья, считают опрошенные ТАСС эксперты. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил снижать стоимость строительства домов за счет использования новых технологий.

По словам директора по развитию девелоперской группы компаний "Гранель" Андрея Носова, один из возможных способов снижения себестоимости строительства многоэтажных домов - расширение использования индустриального домостроения. Он пояснил, что имеет в виду применение новых панельных технологий и, в частности, технологий строительства домов из подготовленных на заводе модулей, в которых уже сделана внутренняя отделка.

"На площадке происходит только сборка. Это сильно ускоряет строительство и позволяет его автоматизировать, снижая затраты человеческого труда. Экономия по стоимости строительства - 10% минимум, отделка стандартизирована, нет дорогостоящих "мокрых" работ на стройплощадке, для сборки требуется меньше людей и техники", - рассказал Носов ТАСС.

Гендиректор VSN Invest Денис Волкович сообщил ТАСС, что снижать стоимость и сроки строительства может ряд цифровых трансформаций, связанных с управлением объектами и высокими технологиями в производстве. В первую очередь это технологии Building Information Modeling (BIM) - информационное моделирование объектов, которое подходит для всех этапов реализации - от проектирования до эксплуатации. Эксперт отметил, что технология объединяет всех подрядчиков в единое, прозрачное и контролируемое информационное поле.

"BIM позволит снизить погрешности бюджета при планировании, сократить сроки инвестиционной фазы проекта до 50%, сроки строительства - на 20-50%, затраты на строительство и эксплуатацию - до 30%. Перспектива будущего - обязательное внедрение BIM. В российском проекте стратегии развития строительной отрасли до 2030 года предлагается в течение десяти лет перевести на технологии информационного моделирования половину проектных организаций. А если мы обратимся к мировой практике, то BIM уже используют в большинстве проектов с государственным обеспечением бюджета", - сказал он.

Управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая среди перспективных инноваций назвала применение строительных дронов, которые позволяют создавать онлайн-модель процесса возведения здания, а также трехмерную печать отдельных элементов конструкций или целых зданий, которая позволяет ускорить строительство и повысить его качество. Также она рекомендует обратить внимание на новые типы бетона, который по мере старения и взаимодействия с внешней средой может самовосстанавливаться благодаря добавлению в раствор некоторых химических элементов и даже микроорганизмов. По ее мнению, инновации важно внедрять комплексно.

Поддержка государства

Гендиректор Российского агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко считает, что приход новых технологий в строительство должен начаться с органов власти. Он отметил, что в наиболее развитых с точки зрения цифровизации странах (например, в Сингапуре) практически все этапы взаимодействия строительного бизнеса и власти уже переведены на цифру - от выбора земельного участка до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

"Для этого власти кодифицировали и алгоритмизировали все своды правил, нормы и стандарты, создали цифровые модели местности и рельефа, а во многих случаях и 3D-модели населенных пунктов. В свою очередь застройщики создают все свои проекты в BIM", - рассказал ТАСС Алексеенко.

По словам Литинецкой, финансовое положение большинства российских застройщиков сейчас не позволяет заниматься активным внедрением инноваций в практику, так как это дорого, а перекладывание издержек на покупателя уменьшит спрос. "Без помощи государства снизить себестоимость строительства через внедрение новых технологий не получится", - отметила она.