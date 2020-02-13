В Хабаровском крае за три года потратят 3,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

ХАБАРОВСК, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят 3,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья в ближайшие три года, сообщил в четверг губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

"Принята трехлетняя программа переселения из аварийного жилья. Выделено 3,2 млрд рублей. За три года построим жилье на эту сумму для переселения из бараков", - сказал он.

По данным правительства Хабаровского края, в 2020 году планируется расселить 366 граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 5,49 тыс. кв. метров, до 2025 года - 3,6 тыс. человек из жилья площадью 59,79 тыс. кв. метров. За 2019 год в регионе расселили более 40 граждан.

С 2019 года реализация всех программ по переселению из аварийного жилья в стране ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда". Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.