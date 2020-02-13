Власти Петербурга оценили затраты на ремонт исторических жилых домов в 430 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 13 февраля. /ТАСС/. Ремонт и реставрация жилых домов в центре Петербурга, которые относятся к памятникам культуры, обойдется в 430 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

"Исторический центр и объекты культурного наследия являются нашим экономическим активом, который в первую очередь формирует туристический поток ежегодный. И этот экономический актив приносит долгоиграющий эффект годами, десятилетиями, а иногда даже столетиями. Для запуска проекта и выработки механизмов, инструментария [ремонта и реконструкции], прежде всего, необходимо было понять масштаб действия в деньгах, сколько реально средств необходимо на восстановление объектов культурного наследия и мест общего пользования. Это серьезная сумма, более чем 430 млрд рублей", - сказал Москаленко.

Комитет организовал обследование всех 1,2 тыс. жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Площадь 43,66 тыс. квартир в указанных домах составляет 6,4 млн кв. м. Из них - 9,6 тыс. коммунальных квартир. Результаты обследования показали, что 168 домов имеют аварийные строительные конструкции, 477 - видимые дефекты, а также другие элементы повреждений.