В Пермском крае направят 3 млрд рублей на улучшение жилищных условий 9 тыс. молодых семей

ПЕРМЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют направить в ближайшие три года почти 3 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого правительства.

"13 февраля на коллегии министерства социального развития Пермского края обсудили реализацию мер социальной поддержки для жителей региона. Обсудили такие вопросы, как программа улучшения жилищных условий "Молодая семья", на реализацию которой в ближайшие три года будет направлено почти 3 млрд рублей. За это время жилищные условия смогут улучшить около 9 тыс. молодых семей", - сказано в сообщении.

Ранее министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщал, что за последние десять лет реализации программы "Молодая семья" (входит в федеральную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"), более 6 тыс. молодых семей края получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий, общий объем выделенных государством средств составил более 3 млрд рублей. В 2019 году на эти цели направили около 600 млн рублей.

Согласно программе "Молодая семья", размер соцвыплаты составляет 35% расчетной стоимости жилья, при этом дополнительно к федеральной помощи регион выделяет еще 10%, которые можно направить на реконструкцию жилого дома.