Эксперт: "гаражная амнистия" должна коснуться только безопасных построек

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. "Гаражная амнистия" должна затронуть только безопасные постройки, которые не будут мешать местным жителям. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Ранее Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии". В Росреестре считают, что годами граждане не могли оформить такие объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В связи с этим количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше. По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, "гаражная амнистия" поможет более 4,5 млн автовладельцам.

"Я считаю правильной инициативу. Мы должны учесть ошибки прошлых лет, несовершенство законодательства и принять меры, чтобы легализовать качественные и безопасные [гаражные] постройки. Они по сути сегодня никому не мешают и не вредят", - считает Моор.

При этом, по словам эксперта, не нужно забывать об объектах, где земли были самозахвачены, есть нарушения или гаражные постройки создают небезопасные условия для местных жителей. По мнению Моора, такие гаражи должны подлежать сносу.

В свою очередь юрист КА "Юков и партнеры" Виктория Большагина отметила, что предлагаемые в законопроекте нормы, регулирующие правовое положение гаражных кооперативов и товариществ собственников гаражей и машино-мест, дублируют действующие положения законодательства РФ о потребительских кооперативах, жилищных и жилищно-строительных кооперативах. По мнению юриста, документ не содержит вопросов, которые нуждаются в отдельном законодательном регулировании.