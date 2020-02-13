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Хуснуллин учтет ответы россиян об ипотеке при подготовке предложений по снижению ставок

Премьер Михаил Мишустин ранее поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в РФ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ответы россиян об условиях их ипотеки будут учтены при подготовке предложений для снижения кредитных ставок, сообщил в четверг вице-премьер России Марат Хуснуллин в Twitter.

"Сегодня председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение ЦБ, [первому вице-премьеру] Андрею Белоусову и мне подготовить предложения по снижению ипотечной ставки и упрощению рефинансирования. Учли все ваши ответы. Спасибо всем за вашу активность, вы помогли понять реальную картину", - написал Хуснуллин.

Ранее он попросил россиян предоставить информацию о реальных условиях ипотеки. Вице-премьер отметил, что изучение этих данных может сделать жилищное кредитование в России доступнее.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в РФ и обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования. Мишустин напомнил, что в среднем ставка по ипотеке в декабре 2019 года составляла 9% годовых, и, по его словам, "это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на заем у банка".

Одним из показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ставки по ипотеке до 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.

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Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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