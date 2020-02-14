В 2019 году количество рефинансированных ипотечных займов в РФ снизилось на треть

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Количество рефинансированных ипотечных займов в России снизилось на 36% в 2019 году - до 171 тыс. ссуд, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Объем данных кредитов также снизился в 2019 году на 27%, до 380 млрд рублей.

"Во втором полугодии 2018 года ключевая ставка выросла, что привело к снижению числа рефинансированных кредитов в первых трех кварталах 2019 года. Сейчас ЦБ вновь снижает ключевую ставку, поэтому рынок рефинансирования восстановился, в результате чего в IV квартале 2019 года условия ипотечных кредитов улучшили 65 тыс. заемщиков", - комментирует статистику генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Он также отметил ,что в 2018 году банки рефинансировали свыше 60-70 тыс. ипотечных кредитов в квартал. Тогда ипотечные заемщики реализовали отложенную потребность в рефинансировании кредитов на фоне быстрого снижения ключевой ставки вплоть до 7,25%, поясняет эксперт.

При этом в 2019 году бюро кредитных историй зафиксировало увеличение среднего размера рефинансированных кредитов. За год он вырос с 1,9 млн рублей до 2,2 млн рублей.

"Рост среднего чека отражает общую тенденцию увеличения размера среднего ипотечного кредита", - говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

По мнению аналитика, спрос на рефинансирование ипотеки в будущем будет зависеть от влияния регулирования Банка России и конкуренции между банками на стоимость ипотечного кредита.

Директор - руководитель направления банковских рейтингов рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин ожидает, что на фоне устойчивой тенденции к снижению ипотечных ставок объем рефинансированных ссуд продолжит расти и может обогнать по итогам 2020 года рекордный результат 2018 года. "По мере достижения средними ставками уровня в 8-8,5% за рефинансированием будет выходить все больше заемщиков 2017-2018 годов, занимавших по ставкам 11% и выше", - отмечает он.