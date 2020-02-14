"Известия": в 2019 году плата за капремонт выросла более чем на 6-10%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Взносы на капитальный ремонт в России в 2019 году выросли более чем на 6-10%. Об этом в пятницу сообщают " Известия " со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

По данным фонда, которые приводит издание, за девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% - до 8,49 рублей за 1 кв. м. При подсчете фонд учитывает как сбор средств на счета региональных операторов капитального ремонта, так и на счета собственников жилья.

В свою очередь АРОКР сообщает, что средний минимальный взнос по стране по сравнению с февралем 2019 года увеличился на 6,1% и составляет 7,7 рублей за 1 кв. м. При этом методика подсчета ассоциации учитывает только вариант сбора средств на счета региональных операторов.

Отмечается, что регионы повышают взносы в различное время, в Ульяновской области они поднимались 1 февраля и 1 июля 2019 года, в Кемеровской области - 1 сентября. Кроме того, во многих регионах страны еще одно повышение произошло 1 января 2020 года, например, в Москве тариф поднялся на 3,7%. По данным АРОКР, в 2020 году 54 субъекта уже повысили взносы, на прежнем уровне они остались в 31 регионе.

Исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова сообщила изданию, что на начальном этапе действия региональных программ капремонта взносы были установлены на невысоком уровне для ознакомления людей с системой. По ее словам, взносы увеличиваются в связи с инфляцией, повышением НДС и ростом цен на строительные материалы.

После проверок в 2018-2019 годах Счетная палата пришла к выводу, что региональные программы капитального ремонта, реализация которых идет с 2014 года, не справляются со своими задачами. В числе основных проблем - отсутствие единого порядка их формирования, системы технического учета жилищного фонда, а также недостаточное финансирование. В конце 2019 года палата заявила, что минимальный размер взноса в два раза ниже экономически обоснованного, а объем жилищного фонда с износом от 66% до 70% увеличивается. Между тем глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выразила сомнение в том, что регионам не хватает средств, так как в ряде субъектов на счетах операторов фондов собирается больше денег, чем используется. По словам директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, к этому приводят организационные недоработки.