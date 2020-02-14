Росреестр получил полномочия по регулированию оборота недвижимости и земельных отношений

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство России передало Росреестру полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию земельных отношений., которые ранее осуществляло Минэкономразвития. Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Правительством Российской Федерации были перераспределены полномочия между Минэкономразвития России и Росреестром с наделением последнего функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию земельных отношений, имущественных отношений в части гражданского оборота недвижимого имущества, геодезии и картографии, создания и развития инфраструктуры пространственных данных", - сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

Заместитель председателя правительства назвала переход полномочий от Минэкономразвития в Росреестр "логичным следствием выстраивания прозрачной вертикали управления оборотом земель, которая позволит существенно повысить эффективность их использования". По ее словам, консолидация сил министерства и службы позволит оперативно решить наиболее острые вопросы и ликвидировать правовые пробелы в сфере регулирования основных земельных ресурсов страны.

"Необходимо устранить ведомственную разобщенность в вопросах определения границ земель и установления их правового режима. Поэтому мы систематизируем базы данных, чтобы учет и сведения обо всех землях были включены в единый государственный информационный ресурс", - приводит пресс-служба слова Абрамченко.

Глава Росреестра Олег Скуфинский отметил, что перераспределение полномочий между Минэкономразвития и ведомством позволит более эффективно реализовывать государственную политику в области оборота недвижимости и земельных отношений. "Ростреестром наработан солидный опыт, в том числе в области нормативного регулирования, который позволит нам и дальше развивать сферу земельно-имущественных отношений в период цифровой трансформации всего государственного сектора", - сказал Скуфинский ТАСС.

Президент России Владимир Путин 21 января подписал указ об изменениях в структуре правительства, которым, в частности, вывел Росреестр из подчинения Минэкономразвития. Руководившая ведомством Виктория Абрамченко стала вице-премьером, в этой должности она курирует Росреестр, а также Минсельхоз России и Минприроды России.