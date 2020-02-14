Хуснуллин предложил перейти на международные стандарты в строительстве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Строительной отрасли России необходимо переходить на международные стандарты ценообразования. Такое мнение высказал в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам селекторного совещания с губернаторами.

"Мое личное мнение - надо переходить на международные стандарты ценообразования. Понятно, что это нельзя сделать завтра или за один год, надо все делать постепенно", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что на первоначальном этапе "нужно постараться максимально существующие расценки привести в соответствие", поскольку ценообразование в строительстве нельзя назвать объективным. По его словам, в регионах очень большой разброс по ценам. "А что такое неправильное ценообразование? Это неправильное определение цены контракта на старте. Соответственно, провели конкурс, а цена была неправильно определена, и объект не будет построен. Нельзя этим рисковать. Цена должна быть объективной", - подчеркнул вице-премьер.

В конце января пресс-служба Минстроя сообщала, что ведомство планирует завершить создание единой базы сметных нормативов в строительстве к 2022 году. Речь идет о так называемой разморозке расценок, которая стала возможна после подписанного в июле 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным закона, где также есть пункты, посвященные ценообразованию в строительстве.