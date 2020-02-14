Минстрой предложил ускорить принятие решений по поврежденному при ЧС жилью

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил сократить сроки принятия решений по поврежденным при чрезвычайных ситуациях (ЧС) жилым помещениям. Соответствующий проект изменений в положение о признании, в том числе, жилого помещения непригодным для проживания опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

"Предлагается <...> установить сокращенные сроки принятия межведомственной комиссией, федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления необходимых решений в условиях ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Отмечается, что Генпрокуратура РФ ранее выявила проблемы при ликвидации ЧС в Иркутской области летом 2019 года. Например, межведомственные комиссии нарушали порядок обследования поврежденного при паводках жилья и затягивали сроки решения жилищных проблем граждан при ликвидации ЧС. Предлагаемые изменения должны "эффективно адаптировать работу межведомственных комиссий в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", добавляется в документе.

Так, местные власти и органы местного самоуправления должны не более чем за 10 дней после того, как получат заключение комиссии по жилому помещению, вред которому причинен в результате ЧС, принять решение о его пригодности или непригодности для проживания. При этом комиссия сможет принять решение об оценке жилья, только если при обследовании объекта и на заседании комиссии присутствовали как минимум 50% ее представителей, а также органы, уполномоченные за региональный госжилнадзор, госконтроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека и т. д.

Согласно пояснительной записке, предлагается исключить обязательное участие в межведомственной комиссии Росреестра. В свою очередь органы архитекторы, градостроительства и соответствующих организаций должны обязательно включаться в состав комиссии. Ранее в положении было прописано, что эти представители могли попасть в комиссию только "в случае необходимости".

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыто потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения.