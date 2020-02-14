В Вологодской области планируют до конца года выдать более 1700 "земельных сертификатов"

ВОЛОГДА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области предусмотрело в бюджете региона на 2020 год 399 млн рублей на выдачу "земельных сертификатов", которые позволяют многодетным семьям получить единовременную выплату вместо земельного участка, что сопоставимо с прошлогодними расходами. Получить сертификат может 1761 семья, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"1761 семья на Вологодчине получит выплаты по программе "Земельный сертификат" в 2020 году. Программа успешно реализуется в регионе второй год по инициативе губернатора. Она направлена на поддержку многодетных семей, которым по их решению предоставляется возможность получить единовременную денежную выплату взамен земельного участка. На реализацию этой программы в 2020 году запланировано 399 млн рублей из областного бюджета", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Эдуарда Зайнака.

По его словам, муниципалитеты уже начали информировать список семей, которые имеют право на такую поддержку. Разослано более 1,6 тыс. уведомлений. С начала этого года более 800 семей подтвердили свое согласие на получение сертификатов. В отношении 170 из них приняты положительные решения о предоставлении такой поддержки. В распоряжении семей имеется 60 дней на сбор необходимых документов для получения сертификата. Сумма сертификата - 223,4 тыс. рублей, таковая средняя кадастровая стоимость земельного участка в 10 соток на территории региона.

Получить земельный сертификат могут семьи с тремя и более детьми, которые стоят в очереди на участок под индивидуальное жилищное строительство. В прошлом году в области доработали региональное законодательство, учли пожелания семей и предоставили им шесть вариантов использования земельных сертификатов: на покупку жилья или земельного участка под дом в любом удобном районе области, на оплату договора строительства индивидуального дома, на первоначальный взнос при покупке готового жилья или оформлении ипотечного кредита, на погашение жилищного кредита.

Земельные сертификаты выдаются в Вологодской области с начала 2019 года как альтернатива бесплатным земельным участкам, которые нужны не всем многодетным. Получив землю без коммуникаций, многие семьи их перепродавали. Сертификатами пожелали воспользоваться в прошлом году около 1,8 тыс. семей. На эти цели из областного бюджета было выделено около 400 млн рублей.