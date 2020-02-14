Фонд дольщиков считает возможным снижение требований к софинансированию долгостроев

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства сообщил, что возможно решение о снижении требования к софинансированию достройки домов обманутых дольщиков в Московской области для завершения строительства проблемных объектов или выплаты по ним компенсаций

"Уровень софинансирования (достройки домов обманутых дольщиков) для Московской области один из самых высоких по стране - 46%. С учетом того, что достаточно большой объем проблемных объектов накоплен за прошлые годы, получается очень существенная нагрузка на бюджет субъекта. Поэтому коллеги из областного правительства обращались в правительство РФ с тем, чтобы пересмотреть эти показатели, сделать их несколько ниже. Вывести софинансирование на уровень 30%", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Фонда защиты дольщиков Алексея Ниденса.

В случае выхода соответствующего распоряжения Московская область направит в фонд дольщиков список объектов, по которым региональным властям нужна помощь в восстановлении прав обманутых граждан. Затем фонд дольщиков обследует дома и определит, какие из них можно достроить и какое количество времени на это необходимо, а какие дома достраивать нецелесообразно.

"Мы определим текущую рыночную стоимость квартир и сумму компенсаций, после чего решение по домам будет вынесено на рассмотрение наблюдательным советом фонда", - добавил директор подразделения информационного сопровождения участников долевого строительства фонда Михаил Ковалев.

По данным на середину февраля 2020 года, в Едином реестре проблемных объектов находится более 730 домов площадью 3,7 млн кв. м, расположенных в Московской области.