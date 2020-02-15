{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии 21 молодая семья получила жилищные свидетельства в районах республики

Всего до конца 2020 года такие документы получат 85 семей

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 февраля. /ТАСС/. Жилищные свидетельства получила 21 молодая семья в двух районах Северной Осетии, всего до конца года такие документы получат 85 семей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики.

"Свидетельства на оплату части стоимости жилья уже получили 13 семей в Ардонском районе и восемь семей из Дигорского района. Документ дает возможность субсидирования покупки или ремонта собственного жилья", - сказал собеседник агентства.

До конца этого года жилищными свидетельствами будут обеспечены 85 молодых семей. Это стало возможным благодаря госпрограмме РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" на 2018-2025 годы.

До 2023 года в Северной Осетии из федерального бюджета планируется направить на обеспечение жильем молодых семей более 176 млн рублей. В прошлом году 141 семья получила жилищные сертификаты.

Всего в улучшении жилищных условий нуждаются более 700 семей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам
Предложения необходимо представить премьер-министру до 16 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС