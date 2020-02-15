В Северной Осетии 21 молодая семья получила жилищные свидетельства в районах республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 февраля. /ТАСС/. Жилищные свидетельства получила 21 молодая семья в двух районах Северной Осетии, всего до конца года такие документы получат 85 семей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики.

"Свидетельства на оплату части стоимости жилья уже получили 13 семей в Ардонском районе и восемь семей из Дигорского района. Документ дает возможность субсидирования покупки или ремонта собственного жилья", - сказал собеседник агентства.

До конца этого года жилищными свидетельствами будут обеспечены 85 молодых семей. Это стало возможным благодаря госпрограмме РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" на 2018-2025 годы.

До 2023 года в Северной Осетии из федерального бюджета планируется направить на обеспечение жильем молодых семей более 176 млн рублей. В прошлом году 141 семья получила жилищные сертификаты.

Всего в улучшении жилищных условий нуждаются более 700 семей.