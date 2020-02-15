Правительство внесло изменения в порядок использования средств материнского капитала

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, согласно которому средства маткапитала на покупку жилья можно направлять на эскроу-счета. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

Федеральным законом от 27 июня 2019 года №151-ФЗ в законодательство внесены изменения, направленные на предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав, уточнили в правительстве РФ.

"В частности, для обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства предусмотрено использование счета эскроу, - говорится в сообщении. - Подписанным постановлением в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливается возможность направления таких средств на счет эскроу".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, данные выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой. Путин уточнил, что выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей, при необходимости это пособие может быть повышено до более чем 11 тыс. рублей в 2021 году.

Также Путин сообщил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей.