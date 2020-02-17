"Известия": бизнес просит проверить факты неоправданного завышения ставок застройщикам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Член генерального совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Владимир Прохоров обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой проверить случаи неоправданного завышения кредитных ставок для девелоперов, использующих эскроу-счета для возведения новостроек. Кроме того, предлагается обязать банки предоставлять сведения о стоимости проектного финансирования, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо вице-премьеру, представитель которого подтвердил изданию получение обращения.

По оценкам экспертов, которые приводятся в документе, средние кредитные ставки под строительство жилья сегодня составляют 12-14%, а иногда достигают 18%. Однако при этом, по официальным данным ЦБ, этот показатель равен 5-7%, в некоторых случаях - 1%. Прохоров пояснил изданию, что подобные разночтения возможны, так как условия договоров между банком и застройщиком проектного финансирования являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению. "Мы с коллегами по отрасли обсуждали ситуацию, мнение у всех примерно одинаковое. Минимальные ставки банки готовы давать крупным застройщикам, а средний и мелкий бизнес пока переплачивает за риски", - отметил он.

В пресс-службе Банка России газете сообщили, что размер ставки для девелоперов напрямую зависит от оценки риска заемщика и проекта. "Средняя ставка на всем жизненном цикле кредита составляет около 6,5%. Если уровень покрытия заемных средств на эскроу-счетах выше 100%, то ставка может быть ниже и в некоторых случаях составляет порядка 1% годовых", - уточнили в ЦБ.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что процентная ставка по кредитам устанавливается в индивидуальном порядке, а ее размер зависит от риска проекта и финансовой модели. Там также добавили, что по проектному финансированию с эскроу-счетами средний размер ставки за весь период кредитования попадает в диапазон Банка России. В Промсвязьбанке средний размер ставок девелоперов, использующих эскроу-счета, составляет 5-6%, в Альфа-банке - 5-7%. В ВТБ, Уралсибе, Газпромбанке, Райффайзенбанке, "Открытии" и других крупных банках на запросы "Известий" не ответили.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 февраля поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в РФ и обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования. Мишустин напомнил, что в среднем ставка по ипотеке в декабре 2019 года составляла 9% годовых, "и это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на заем у банка". "С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это - национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь", - заявил глава кабмина.