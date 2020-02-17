Сумма выплат по программе страхования жилья в Москве за 2019 год выросла до 202 млн рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. В 2019 году 5,5 тыс. семей в Москве получили выплаты по городской программе страхования жилья, общая сумма страховых выплат увеличилась до 202 млн рублей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"За 2019 год в рамках городской программы страхования жилья 5,5 тыс. московских семей получили выплаты по страховым случаям на общую сумму более 202 млн рублей, что на 20,5 млн рублей выше уровня 2018 года. При этом 27 млн рублей было выплачено из городского бюджета. В среднем затраты москвичей на страхование квартиры в 2019 году составили 102 рубля в месяц", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Программа обеспечивает доступные и единые для всей столицы условия страхования. Внести страховой взнос можно при оплате услуг ЖКХ по единому платежному документу. Для защиты имущественных интересов и жилищных прав москвичей в городе проводится последовательное увеличение страховой стоимости жилых помещений. Так, в 2020 году страховая стоимость за один квадратный метр жилого помещения увеличена на 5% и составляет 44 тыс. рублей.

"Наибольшее число страховых выплат получили жители Восточного округа - ущерб был возмещен по 863 страховым случаям на общую сумму 38,9 млн рублей. На втором и третьем местах по числу страховых случаев находятся юго-восток (834 случая) и северо-восток (736 случаев) Москвы. Выплаты по страховке в них составили 22,96 млн и 24,16 млн рублей соответственно", - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана в сообщении.

Самую крупную страховую выплату в размере 5,4 млн рублей после пожара получила семья, проживающая в центре Москвы на Никитском бульваре.

Комплексная система страхования жилья реализуется при поддержке правительства Москвы с 1995 года. Страховые договоры защищают имущество от стихийных бедствий, различных происшествий, а также от аварий систем отопления, канализации, водопровода и внутренних водостоков.