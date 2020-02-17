В Хабаровском крае на строительство восьми детских садов направят 1,7 млрд рублей

ТАСС, 17 февраля. Власти Хабаровского края в ближайшие два года направят 1,7 млрд рублей на строительство восьми детских садов более чем на 1 тыс. мест. Об этом сообщила ТАСС и.о. первого заместителя министра науки и образования края Юлия Зотова.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию январе, потребовал уделить более пристальное внимание проблеме нехватки мест в детских садах, в частности ясельных мест, и решить этот вопрос в регионах. По его словам, до 2021 года в стране должно появиться 250 тыс. ясельных мест.

"В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию двух детских садов в селах Тополево и Гаровка-2 Хабаровского района. На 2021 год запланировано завершение строительства зданий шести дошкольных образовательных организаций в поселке Циммермановка Ульчского района, селе имени Полины Осипенко, поселке Литовко Амурского района, селах Матвеевка и Мирное Хабаровского района и в Комсомольске-на-Амуре", - сказала Зотова.

Средства на семь детских садов выделены региону в рамках национального проекта "Демография". Один сад будет построен за счет средств краевого и местного бюджетов. "Всего на строительство восьми объектов будет направлено 1,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 825 млн рублей", - сказала Зотова. Новое дошкольное учреждение, которое планируют построить в поселке имени Полины Осипенко, заменит сад, который в настоящее время занимает два деревянных помещения, построенных более 40 лет назад. Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края по итогам поездки главы региона Сергея Фургала в район, в зданиях старого сада нет оборудованного по санитарным нормам пищеблока - он расположен в отдельно стоящем здании, которое раньше было жилым домом. В учреждении есть проблемы с туалетными комнатами - в связи с нехваткой площади и ветхостью строений в них отсутствуют умывальные раковины, душевые поддоны и детская ванная.

"Новые сады в общей сложности смогут принять более 1 тыс. детей. Порядка 270 мест в них будут предусмотрены для детей до трех лет. Всего до конца 2021 года в регионе будет создано 970 мест для детей от 1,5 до трех лет - в семи строящихся садах, а также в действующих детских садах путем перепрофилирования групп", - сказала Зотова.

В 2019 году в крае было построено четыре детских сада, сейчас они находятся в процессе лицензирования.