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Эксперты: упрощение рефинансирования и страхования ипотеки снизят выплаты по кредитам

Для решения проблем с бумажной волокитой предлагается создать специализированную онлайн-платформу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Упрощение механизма рефинансирования и ввод единой ставки страхования по ипотеке помогут уменьшить размер выплат по жилищным кредитам в Российской Федерации. Такое мнение высказали в понедельник опрошенные ТАСС эксперты.

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Предложения по снижению размера выплат по ипотечным кредитам главе правительства Михаилу Мишустину к 16 марта 2020 года должны при участии Центрального банка представить первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как рассказал ТАСС генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, в первую очередь речь идет о донастройке механизма рефинансирования, особенно по тем ипотечным кредитам, при получении которых был использован, к примеру, материнский капитал. "Сегодня рефинансирование ипотеки на жилье, приобретенное за счет материнского капитала, может быть осуществлено только при наличии разрешения органов опеки и попечительства, которое они зачастую не выдают в связи с возникающими рисками гипотетической утери жилья. На фоне снижающихся ставок и начала выплат материнского капитала, начиная уже с первого ребенка, решение данного вопроса приобретает высокую актуальность", - считает эксперт.

Управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая в беседе с ТАСС отметила, что рефинансирование ипотечных кредитов часто сопровождается большой бумажной волокитой и предложила создать специализированную онлайн-платформу. По ее словам, сейчас граждане сами собирают документы, обращаются в инстанции и в конечном итоге платят пошлины, тогда как банки могут и отказать в рефинансировании, таким образом рефинансирование превращается в "чистый убыток". "Наиболее логичным решением этой проблемы стало бы создание онлайн-платформы, объединяющей всех участников сделок по рефинансированию (новый и старый банки-кредиторы, оценщики, коммунальщики и т. п.), чтобы пакет документов можно было сформировать быстро и перенаправить его в банк", - считает эксперт.

Алексеенко не исключает, что в качестве мер для уменьшения выплат по ипотеке могут быть рассмотрены дополнительные прямые субсидии для молодых семей. Он предлагает позаимствовать опыт ряда регионов, когда за счет регионального бюджета в первые один-три года (на время декрета родителя) за семьи выплачивают проценты по ипотеке. "Как известно, в первых выплатах по ипотеке гасятся как раз проценты, так что это существенно повлияет на снижение размеров выплат граждан, окажет значительную поддержку для молодых семей", - полагает Алексеенко.

Председатель совета директоров риелторской компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова в свою очередь рассказала, что сделать жилищные кредиты доступнее поможет реализация инициативы вице-премьера Марата Хуснуллина по вводу единой ставки страхования по ипотеке. По ее словам, если будет разработан единый пакет страхования для покупки вторичных квартир и отдельно квартир в новостройках с приемлемой ставкой, это в итоге отразится на базовых процентных ставках по ипотеке в сторону их снижения. "Это хорошая инициатива, и покупатели жилья ее оценят", - сказала эксперт ТАСС.

Об ипотечных ставках

По информации Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в России на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 процентных пункта - до 9% годовых. В ЦБ РФ отмечали, что всего за 2019 год выданы почти 1,27 млн ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с 2018 годом (1,471 млн).

Одним из ключевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда" является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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