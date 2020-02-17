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Эксперты: размещение материнского капитала на эскроу упростит покупку жилья

Более комфортными процедуры покупки жилья с использованием маткапитала может сделать лишь сокращение бюрократии, отмечают юристы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мера, позволяющая направлять средства материнского капитала при приобретении жилья на эскроу-счета, где деньги дольщиков хранятся до ввода дома в эксплуатацию, актуальна и своевременна: она упростит покупку недвижимости по новым правилам и предоставит покупателям более широкий выбор, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 февраля подписал постановление об изменениях в правилах использования материнского капитала, согласно которым эти средства теперь можно направлять на эскроу-счета при покупке жилья.

"Ранее, если клиент покупал недвижимость на первичном рынке с использованием эскроу-счета, то не мог использовать маткапитал в качестве первоначального взноса по ипотеке, мог направить его только в досрочное погашение. В связи с этим клиентам приходилось искать или другие проекты, [где реализация еще идет по старой схеме], или искать дополнительные средства, чтобы хватило на взнос по ипотеке. С учетом того, что эскроу-счета работают с 1 июля 2019 года, проблема достаточно сильно назрела", - сказала председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

Она считает, что это нововведение упростит жизнь клиентам, так как они смогут покупать недвижимость на любой стадии строительства. "Рост количества таких покупателей, безусловно, будет, так как все больше и больше проектов строится именно с открытием эскроу-счетов", - подчеркнула эксперт.

С ней согласен заместитель директора по продажам девелоперской группы компаний "Гранель" Сергей Нюхалов, который отметил, что "данная мера позволить упростить и ускорить покупку недвижимости по новым правилам с использованием эскроу-счетов".

Генеральный директор агентства недвижимости VSN Realty Яна Глазунова подчеркнула, что принятие такой меры стало ценным бонусом как для покупателей, так и для застройщиков, которые получили дополнительный резерв поступлений за счет повышения платежеспособности целевых клиентов. "Открытие опции с материнским капиталом для эскроу-счетов <…> станет значимым фактором стабильности на рынке и позволит покупателям выбирать из более широкой линейки строящихся проектов", - подчеркнула Глазунова.

Доля покупателей с материнским капиталом

Как отметила управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая, по данным Пенсионного фонда России, в 2018 году 96% семей, получивших маткапитал, использовали его средства для улучшения жилищных условий. "В целом, полагаю, доля продаж адресатам программы материнского капитала в общем объеме сделок варьируется от 3% до 10%", - добавила она.

Управляющий партнер юридической фирмы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев назвал меру своевременной, однако, по его мнению, принять эти поправки стоило еще в прошлом году. "Более комфортными процедуры покупки жилья с использованием средств материнского капитала может сделать лишь сокращение бюрократии, сроков рассмотрения и выдачи документов государственными органами", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми увеличен до более 616 тыс. рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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