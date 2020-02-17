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Минстрой предложил передавать земли без торгов за достройку домов обманутых дольщиков

Документ направлен на снижение уровня социальной напряженности, отмечается в проекте

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минстрой России разработал правила, по которым инвесторы, достраивающие для обманутых дольщиков долгострои, получат в аренду земельные участки без торгов для строительства на них многоквартирных домов. Проект постановления правительства в понедельник опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусмотрена возможность заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, без проведения торгов в случае предоставления земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены", - говорится в сводном отчете к документу.

Постановление поможет привести к единообразию подходы, по которым региональные власти принимают решения по выделению инвесторам компенсационных земельных участков, а также установит единый перечень документов, представляемых для рассмотрения застройщиками.

Документ направлен на снижение уровня социальной напряженности в обществе и защиту прав обманутых дольщиков, отмечается в сводном отчете.

По состоянию на середину февраля, в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о 3 тыс. домов общей площадью 17,7 млн кв. м в 75 регионах России.

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