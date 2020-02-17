Минстрой предложил расширить перечень разрешенных расходов для Фонда защиты прав дольщиков

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства России предложил расширить перечень расходов, на которые Фонд защиты прав дольщиков может направлять средства федерального бюджета. Проект постановления правительства РФ в понедельник опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, предлагается разрешить фонду тратить средства на погашение кредитов, взятых на достройку долгостроев.

"Привлечение заемных денежных средств фондом (созданной фондом некоммерческой организацией) требовалось в исключительных случаях для обеспечения непрерывного цикла производства работ на объектах строительства и соблюдения графика ввода в эксплуатацию объектов недвижимости в период отсутствия источников бюджетного финансирования или невозможности их использования", - отмечается в пояснительной записке.

Для восстановления прав дольщиков фонду также предлагается разрешить тратить средства на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика. Кроме того, документ предлагает разрешить фонду расходовать средства на оплату услуг банка-агента, через который обманутые дольщики получают денежные компенсации.

При этом действие правил, по которым в 2019-2020 годах из федерального бюджета предоставляются субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Фонд дольщиков, предлагается продлить на неопределенный срок.

В пояснительной записке подчеркивается, что принятие постановления правительства не потребует увеличения расходов бюджетной системы РФ.