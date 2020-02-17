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В Северной Осетии почти 40 многоквартирных домов отремонтируют до конца года

Общий бюджет проведения капитального ремонта в этом году превышает 150 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт в 39 многоквартирных домах пройдет в Северной Осетии до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В 2020 году капремонт пройдет в 39 многоквартирных домах. Общий бюджет проведения капитального ремонта в новом году превышает 150 млн рублей. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в РСО-Алания завершил работу по разработке технического задания, объявлен конкурс на разработку проектной документации. После формирования пакета проектов пройдет отбор подрядных организаций", - говорится в сообщении.

В настоящее время собственникам жилья направляются предложения о проведении тех или иных видов капремонта.

В 2019 году регоператор провел капитальный ремонт более 50 домов на общую сумму 299 млн рублей, жилищные условия улучшили более 10 тыс. жителей республики.

Узнать год проведения капремонта, сумму оплаты и общую задолженность жители республики могут узнать по конкретному дому на сайте Фонда.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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